Özsaçmacı, sözde “soykırım” lafını ağzına alarak tarihi yeniden yazmaya çalışanları da, Türk milletinin onur ve itibarına yönelik yapılan saldırıları da, ciddiyetsiz ve dengesiz ilişkiler ağıyla yönetmeye çalışanları da en şiddetli şekilde kınadıklarını söyledi.

İçeride ve dışarıda ‘soykırım’ iftiracıları sözbirliği yaptığını ve ABD Başkanının da ‘soykırım’ yalanına sarıldığını kaydeden Bekir Özsaçmacı, “Bu rezil iftirayı reddediyoruz! Türk düşmanlığında birleşenler, alçakça iftiralarında boğulacaklardır!

Türk milletinin tarihinde soykırım yoktur! Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)