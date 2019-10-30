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“Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şekli”

Genel Sağlık-İş Çorum İl Başkanı Yalçın Çiftçi, 96 yıl önce bugün, “Türkiye Devleti’nin hükûmet şekli Cumhuriyettir” ilkesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda “Yaşasın Cumhuriyet!” sesleriyle kabul edildiğini belirterek, “96 yıl sonra bugün Cumhuriyetimizin yıl dönümünü; aynı heyecan, cumhuriyet rejimine duyduğumuz sarsılmaz inanç ve bağlılıkla kutluyoruz” dedi.

“Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şekli”

Genel Sağlık-İş Çorum İl Başkanı Yalçın Çiftçi, 96 yıl önce bugün, “Türkiye Devleti’nin hükûmet şekli Cumhuriyettir” ilkesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda “Yaşasın Cumhuriyet!” sesleriyle kabul edildiğini belirterek, “96 yıl sonra bugün Cumhuriyetimizin yıl dönümünü; aynı heyecan, cumhuriyet rejimine duyduğumuz sarsılmaz inanç ve bağlılıkla kutluyoruz” dedi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 00:20
“Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şekli”

Mustafa Kemal Atatürk ve devrim arkadaşlarının emperyalist işgale karşı verdikleri kurtuluş mücadelesinin başarıya ulaşmasının ardından, Türk milletinin karakterine en uygun olan yönetim şeklinin “Cumhuriyet yönetimi” olduğu inancı ile Cumhuriyet’i ilan ettiklerini kaydeden Çiftçi, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Ebedi Önderimiz Atatürk, ‘Demokrasi ilkesinin en çağdaş ve mantıkî uygulamasını temin eden hükümet şekli, cumhuriyettir’ sözleri ile Cumhuriyetin özüne demokrasiyi koymuş, Cumhuriyetin demokratik esaslara dayalı bir yönetim şekli olduğunu belirtmiştir. Atatürk’ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından, demokratikleşmenin toplumunun her kesimine yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmış, demokratik ve laik bir Cumhuriyete ulaşılmıştır.

Genel Sağlık-İş, böylesi karanlık bir dönemde üniter devlet anlayışına sahip çıkarak, Ebedi Önderimiz Atatürk’ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını korumak, Atatürk ilke ve devrimlerini sonsuza kadar yaşatmak için tüm çabayı gösterecektir. Bu anlayış ve kararlılıkla, Cumhuriyetimizin kurucusu Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygıyla anıyor, Ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.” (Haber Merkezi)

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