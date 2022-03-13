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“Türk Milleti’nin bağımsızlığına pranga vurulamayacağının ifadesi”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “İstiklal Marşı’nın Kabulünün 101. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” münasebetiyle yayımladığı mesajda, “Ömrünü vatana ve millete hizmete adamış, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

Güncel 13.03.2022, 18:42
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“Türk Milleti’nin bağımsızlığına pranga vurulamayacağının ifadesi”

Türk Milleti’nin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı’mızın, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildiğini hatırlatan Milletvekili Ceylan, mesajında şunları ifade etti:
“İstiklal Marşımız, yüreği Vatan ve İstiklal sevgisiyle dolu şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinde milletin ruhuna işleyen, bedeli ne olursa olsun diz çöktüğüne, boyun eğdiğine tarihin tanık olmadığı Aziz Türk Milleti'nin işgal güçlerine karşı kutlu kıyamını kelimelerle resmetmesi  nedeniyle son derece özel, son derece kıymetlidir.
Tarihimizi, milli karakterimizi ve onur mücadelemizi içinde barındıran İstiklal Marşımız, geçmişten günümüze hür yaşayan Türk Milleti’nin özgürlüğüne pranga vurulamayacağını da tüm gerçekliğiyle gözler önüne sermektedir.
Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Mehmet Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir. Aziz milletimiz, kendisine armağan edilen bu eşsiz marşın her kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmeyi sürdürecek, mısralarda yer alan ortak idealleri, ortak duygu birliğini ilelebet muhafaza edecektir. Mehmet Akif Ersoy’un örnek kişiliği, millet sevgisi, mücadele azmi ve bağımsızlık aşkı her zaman yüce Türk Milletine ve Türk Gençliğine rehber olmaya devam edecektir .” (Haber Merkezi)

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