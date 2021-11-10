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“Türk Milletinin Atatürk’e bağlılığı hiç azalmamıştır”

Güncel 10.11.2021, 17:54
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“Türk Milletinin Atatürk’e bağlılığı hiç azalmamıştır”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak ve MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Karapıçak ile Büzkaya ayrı ayrı yayınladıkları mesajlarda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e özlem, rahmet, minnet ve şükranla andıklarını dile getirdiler. 
Ulu Önder Atatürk’ün şerefli yaşamanın ve tam bağımsızlık onurunun somutlaşmış, ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu söyleyen MHP İl Başkanı Agah Karapıçak mesajında; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihe yön veren, talihe yol açan, yaşadığı zamanın dışına çıkıp ülkesinin ve milletinin yol başçısı olan büyük bir kumandan, imrenilecek bir devlet adamı, eşsiz bir siyaset ve dava insanıdır. Vefatının ardından geçen 83 yıllık zaman diliminde, Türk milletinin ona duyduğu hürmet ve bağlılık hiç azalmamış, eserlerine ve mücadele ahlakına yönelik muhabbet ve sadakat hiç aşınmamıştır. Çünkü aziz Atatürk Türkiye’nin ortak kıvancı, Türk milletinin ortak değeri olarak sivrilmiştir. Her fani ölümü tadacak, her naçiz vücut günü saati geldiğinde toprakla buluşacaktır. Nitekim hayatın ve manevi nizamın şaşmaz gerçeği budur. Gazi Atatürk bunu idrak ve ifade edip Türkiye Cumhuriyeti’nin payidar kalacağına vurgu yapmış, ömrünü Türk milletinin istiklal ve istikbaline inançla adamıştır. Onun mizacında korku, meşrebinde taviz ve teslimiyet yoktur” ifadelerine yer verdi.
İl Cumhurbaşkanımız Atatürk’ün ilkeleriyle, fikirleriyle, hedefleriyle, ülküleriyle, ülkesine ve milletine emsalsiz sevdasıyla tanınmalı, tasdik ve takdir edilmesi gerektiğini belirterek 10 Kasım’ların matemden ziyade muhasebe ve murakabe günü olduğunu da belirten Karapıçak, “10 Kasım Atatürk’ün her yönüyle bilinmesi ve özümsenmesi açısından mühim bir zamana işaret etmektedir. Onu anladığımız ölçüde hakkıyla ve layıkıyla anlatacağımız da bir hakikattir. Türkiye Cumhuriyeti onun göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda bugün çok daha güçlü, çok daha güvenli ve dik duruşludur. Kuruluş ruhu hamdolsun ayaktadır. Aziz Atatürk’ün yolundan sapanlar, terör örgütleriyle emel birliği içinde olanlar, demokrasi ve insan haklarını keyiflerine göre çarpıtıp tahrip edenler zamanı geldiğinde hesap verecekler, bedel ödeyeceklerdir” dedi.
MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya da yayınladığı mesajda Ulu Önder Atatürk’ün ilkelerini yaşatma konusunda ısrarcı olmaya devam edeceklerini bildirdi. 
Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan büyük önderin bugün ilim, fen ve uygarlığı temel alan büyük bir ideali milletimize emanet bıraktığını söyleyen Büzkaya, Türk devletinin ve milletinin bulunduğu zorlu coğrafyada nasıl ayakta kalabileceğini, güçlenerek hedeflerine nasıl ulaşabileceğini açıkça belirten Atatürk’ün ideallerinin bugün hala diri olduğunu dile getirdi. 
(Volkan SINAYUÇ)
 

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