“Türk milletine vatandaşlık bilinci ve özgüven kazandırdı”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve istiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’inci yıl dönümünde Karadaş ve Başaranhıncal, açıklamalarında şunları dile getirdi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder, eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gerçekleştirdiği inkılaplar ile demokratik, modern ve bağımsız Türkiye’nin temellerini atmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya ülkeleri arasında saygın bir hale gelmesini sağlamıştır. O’nun fikirlerini, ilkelerini, başarılarını yaşatmak ve ideallerini en ileri demokrasi bilinci ile hayata geçirmek hepimizin sorumluluğudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ifade ederek, Türk milletine vatandaşlık bilincini ve özgüvenini kazandırmıştır. Atatürk’ün sunduğu bu vizyon ile Cumhuriyetimizin değerleri oluşmuştur.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, saygı, minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz.” (Haber Merkezi)