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“Türk Milleti vatanına ve bayrağına göz dikenlere fırsat vermedi”

Çorum Ticaret  ve Sanayi Odası  Yönetim Kurulu Başkanı  Çetin Başaranhıncal ve  Meclis Başkanı Erol Karadaş , 30 Ağustos Zafer bayramının 97. Yıl dönümü nedeniyle ortak mesaj yayımladı.

“Türk Milleti vatanına ve bayrağına göz dikenlere fırsat vermedi”

Çorum Ticaret  ve Sanayi Odası  Yönetim Kurulu Başkanı  Çetin Başaranhıncal ve  Meclis Başkanı Erol Karadaş , 30 Ağustos Zafer bayramının 97. Yıl dönümü nedeniyle ortak mesaj yayımladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:50
“Türk Milleti vatanına ve bayrağına göz dikenlere fırsat vermedi”

Çorum Ticaret  ve Sanayi Odası  Yönetim Kurulu Başkanı  Çetin Başaranhıncal ve  Meclis Başkanı Erol Karadaş , 30 Ağustos Zafer bayramının 97. Yıl dönümü nedeniyle ortak mesaj yayımladı.

Başaranhıncal ve Karadaş, Türk Milleti’nin vatanına ve bayrağına göz dikenlere asla fırsat vermediğini söylerken, “ 1919’da zor şartlar içerisinde yakılan istiklal meşalesinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz ’un ardından 30 Ağustos’ta kazanılan başarı, istiklal mücadelemizi zaferle sonuçlandırmıştır. Bu büyük zaferle topraklarımız işgalden kurtulmuş, bu zaferin temin ettiği emniyetli zemin üzerine Cumhuriyet kurulmuştur. Milletimiz tarih boyunca milli ve manevi değerlerini korumak için her türlü mücadeleyi göze almış, vatanına ve bayrağına göz dikenlere asla fırsat vermemiştir. 30 Ağustos’u anlamak, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu şartları altında bile vatanı uğruna verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyen büyük karakterini ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır.

Ulusumuza bu güzel vatanı emanet eden, Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 31.08.2019 00:54
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