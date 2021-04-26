Osmanlı Devleti’nin 1915 yılında Ermenilere soykırım yaptığı yolundaki asılsız iddiaları reddettiklerini ve bu doğrultuda açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ı şiddetle kınadıklarını kaydeden Aydın, ‘Suçlamak için değil, tekrarlanmasın diye bu ifadeyi kullanıyoruz’ diyen ABD Başkanı Biden'in bu açıklamasının tarihi gerçeklerle asla bağdaşmadığını dile getirdi.

Soykırım gibi insanlık suçu içeren ağır bir ithamın; hiçbir geçerli delil, bilgi ve belgeye dayanmayan siyasi bir kararla değil, arşiv kayıtlarıyla, somut bilgi ve belgelere dayalı tarihi ve bilimsel bir kararla olması gerektiğini belirten Aydın, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Dolayısıyla bütün ülkelerin arşivleri açıkken ve bu yönde herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamışken I. Dünya Savaşı esnasında Türklerle Ermeniler arasında yaşanan olayları soykırım olarak nitelemek tamamen taraflı ve art niyetli bir yaklaşımdır.

Yüzyıllar boyu farklı kıtalarda hüküm süren Türk milleti tarihi boyunca hiçbir topluma soykırım uygulamamıştır. ABD Başkanının yaptığı bu açıklama, onurlu Türk tarihini lekeleyemeyecektir. Şanlı Türk milletinin tarihi, adalet ve hakkaniyetle doluyken Türk düşmanlığını şiar edinmiş lobilerin siyasi propagandalarına alet olan Joe Biden’ı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz.

Türk milleti, hiçbir hukuki ve tarihi dayanağı olmayan ve Türkiye'de yaşayan birçok Ermeni bilim adamının da şiddetle reddettiği soykırım yalanına sarılanların sinsi tezgahlarına gelmeyecektir. O yıllara bakıldığında özellikle Doğu bölgelerimizde işgal kuvvetleriyle iş birliği yapan Ermeni çetelerin köylerimizi basarak vatandaşlarımıza reva gördükleri zulmü tarihi bilgiler bizlere sunmaktadır. Dolayısıyla yaşananların bir soykırım olmadığı da gün gibi aşikardır.

Tarihleri soykırım ve ırkçılıkla yazılmış olanların art niyetli açıklamaları bizim için yok hükmündedir. Kurulduğu günden beri dünyanın dört bir yanında soykırım uygulayanlar kendilerine suç ortağı arıyorlarsa başka kapıyı aşındırmak zorundadır. Bilinmelidir ki Türk milleti, insanlık ailesine asırlardır medeniyet, adalet, barış ve dostluk yolunda ilham kaynağı olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir.” (Haber Merkezi)