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“Türk Milleti polisini her zaman destekledi”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Emniyet Teşkilatı’nın kuruluşunun 175’inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

“Türk Milleti polisini her zaman destekledi”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Emniyet Teşkilatı’nın kuruluşunun 175’inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

10 Nisan 2020 Cuma 00:13
“Türk Milleti polisini her zaman destekledi”

Devletin bekası, halkın huzur ve güvenliği için 24 saat hizmet veren Emniyet Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümünü kutlayarak fedakarca görev yapan meslek mensuplarına teşekkür eden Vali Çiftçi, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan ve köklü bir geçmişe, geleneğe sahip Emniyet Teşkilatı’nın, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, kaçakçılığın men ve takibi, uyuşturucuyla mücadele, insan haklarının korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını toplumun desteğini de alarak yerine getirdiğini söyledi.

Son yıllarda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda olduğu gibi Emniyet Teşkilatı’nın da teknolojinin bütün imkânlarını kullanarak çağın gereklerine uygun donanımlarla halka daha iyi ve etkin hizmet sunmak için çalışmalarına fedakârlıklarla devam ettiğini belirten Vali Çiftçi yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi; “Türk Milleti polisine her zaman güvenmiş ve görevini yerine getirmesinde ona her türlü desteği vermiştir. İnanıyorum ki, devletle millet arasındaki mesafe ne kadar kapanırsa kurum ve kuruluşlarımız da aynı oranda güçlenecektir. Kapısı her daim vatandaşımıza açık olan polis teşkilatımız, mesai mefhumu gözetmeden 24 saat esasına göre hizmet vermektedir.

Kamu düzenini korumak, vatandaşın can, mal emniyetini ve konut güvenliğini sağlayıp, suç ve suçlularla mücadele etmek, yardım isteyenlere, darda kalanlara, âciz ve düşkün insanlara yardım etmek görevlerini yerine getirirken gerektiğinde çekinmeden canlarını feda eden kahraman polislerimiz her zaman saygı ve şükranla hatırlanacaktır. Polis Teşkilatımızın kuruluşunun yıldönümünü bir kez daha kutluyor, hayırlı hizmetlerinde başarılar temenni ediyorum. Bu vesileyle görevini icra ederken şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazi polislerimize de hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

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