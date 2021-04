“Türk milleti polisine her zaman güvendi”

Kökleri iki bin yıllık medeniyet tarihinin derinliklerine uzanan ve 10 Nisan 1845’te çağın gereklerine uygun şekilde tanzim edilerek kurulan Polis Teşkilatı’nın kadim devlet geleneğinin en önemli teşkilatlarından birisi olduğunu kaydeden Vali Çiftçi, “Köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan Polis Teşkilatımız, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla; emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, kaçakçılığın men ve takibi, uyuşturucuyla mücadele, insan haklarının korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bu görevleri yerine getirirken, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir” dedi.

Türk milletinin polisine her zaman güvendiğini ve görevini yerine getirmesinde ona her türlü desteği verdiğini belirten Vali Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Her alanda günün gerektirdiği yeniliklere açık olarak kendini geliştiren ve son teknolojiyi kullanan Polis Teşkilatımız, suç oluşmadan suçu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarla, tüm dünyada örnek gösterilen başarılara imza atmaktadır. Türk Polisinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de her türlü zorluğun üstesinden geleceğine, ülkemizin ve vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için var gücüyle çalışacağına olan inancımı özellikle belirtmek istiyorum.

Bu duygu ve düşünlerle Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Görevlerini yerine getirirken şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazi polislerimize, görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum.” (Haber Merkezi)