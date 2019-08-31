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“Türk Milleti onurlu yaşayacağını dünyaya ispat etmiştir”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayınladı.

“Türk Milleti onurlu yaşayacağını dünyaya ispat etmiştir”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayınladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:49
“Türk Milleti onurlu yaşayacağını dünyaya ispat etmiştir”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını kazanmasının 97. yılını yaşamanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Abdulkadir Şahiner, Ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce Milletimizin bağımsızlığı uğruna gösterdiği sarsılmaz azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 97. yıl dönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz.

30 Ağustos, Türk Milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu zafer, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece olmaz denilenleri başardığımızın bir göstergesidir. Tarihten silinmek istenen Türk milleti, ‘ya istiklal, ya ölüm’ diyerek, kazandığı bu zaferle sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir.

Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Sungurlulu hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” sözlerine yer verdi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 31.08.2019 00:54
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