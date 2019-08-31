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“Türk Milleti hürriyetinden ödün vermez”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

“Türk Milleti hürriyetinden ödün vermez”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:47
“Türk Milleti hürriyetinden ödün vermez”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Türk Milleti’nin bağımsızlığından ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini vurgulayan Öztürk, “Asil Türk Milleti’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, istiklali ve istikbali uğruna başlattığı onurlu mücadeleyi zafer ile taçlandıran 30 Ağustos Zaferi’nin 97. yıl dönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutlamaktayız.

1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapılarını açan milletimiz, bu topraklar üzerindeki sayısız zaferlerle Anadolu’nun yegâne sahibi olduğunu ilan etmiştir. Kahraman Türk Milleti, 30 Ağustos Zaferi ile de aynı inanç ve ruhla adeta yeniden şahlanarak bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Aziz Milletimiz 15 Temmuz’da aynı kardeşlik ve dayanışma ruhuyla, vatanına göz dikenlere taviz vermeyerek şanına yakışır bir ders vermiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle; 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan ve bayrak uğruna şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, gazilik mertebesiyle şereflenmiş bütün gazilerimize en kalbi minnet ve şükranlarımı arz ederim” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 31.08.2019 00:55
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