“Türk milleti güçlü liderlerden yoksun kaldığı zamanlarda felaketler yaşıyor”

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciği tarafından “Gençlik Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında ilimizde “Yavuz Sultan Selim’den 15 Temmuz’a Tarihin Kırılma Noktaları” konulu konferansı düzenlendi. Konferansı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeledi Mücahit Keskinel, Bünyamin Aydemir, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı ve TÜGVA Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda genç ilgiyle izledi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, Türk tarihinin aynı zamanda liderler tarihi olduğunu ifade ederek, milletin her bir ferdinin kendi içinde, kendi çapında bir lider olduğunu kaydetti. “Bu milletin en önemli özelliği gerçek anlamda liderini bulduğu zaman önünde durulamaz bir heyecanla tarihin akışı seyrini değiştirmesi olmuş” diyen Doç. Dr. Küçükyılmaz, “Başımızda lider olmadığında, güçlü liderlerden yoksun kaldığımız zamanlarda da bozgunların, felaketlerin en kötülerini de yaşamış milletiz. Tarihin iki tane yaprağı vardır. Birisi siyahtır, birisi beyazdır. 15 Temmuz bize bunu gösterdi. İçimizden hem Semih Terziler çıktı, Hem Ömer Halisdemirler çıktı. İkisi de bu milletin potansiyelinde var. Hain ve kahraman olmak bir dönem yaptığımız tercihe bakıyor. Allah’a şükürler olsun bu milletin tarihini kahramanlar belirlemiş.

Çünkü bizim milletimiz düzenden, istikrardan yanadır. Ona bakarlar, ona göre karar verirler. Bu millet bu coğrafyaya 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan ile geldi. Bu milleti bu topraklardan çıkarmak için 9 kez Haçlı seferi yapıldı. Yüzlerce irili ufaklı sefer gerçekleştirildi. Bunların en büyüklerinden bir tanesinde biz Kurtuluş Savaşı ile bu topraklardan Haçlıları def ettik. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ne zaman başladı; 26 Ağustos 1922. Tarihlere baktığınız zaman size rastgele gözüken sayıların hepsi büyük bir sembolizmi de barındırıyor. Bir 26 Ağustos’ta Anadolu’nun kapıları bize açılıyor, yine bir 26 Ağustos tarihinde bizi Anadolu’dan atmaya çalışanlar def ediliyor” ifadelerini kullandı.

Yavuz Sultan Selim’in kurduğu düzenin 400 yüzyıl sürdüğünü anımsatan Küçükyılmaz, “Anadolu ve Ortadoğu’da kan dökülmemiştir. Ama bakıyoruz 100 yıldır Ortadoğu kan gölü. Kudüs, Ortadoğu’nun numunesidir. Ortadoğu’da hangi din varsa, hangi mezhep varsa Kudüs’te ondan bulunur. Kudüs’te düzen varsa dünyada düzen vardır. Kudüs’te düzen yoksa dünyada huzur kalmamıştır. Kudüs’e düzen getiren üç lider vardır. Bunlar Hz. Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim. Üçü de adil, ihlaslı ve mütevazıydı” şeklinde konuştu.

15 Temmuz tarihinin tesadüfen seçilmediğini, haçlıların Kudüs’ü 15 Temmuz 1099’da aldığını anlatan Küçükyılmaz, 15 Temmuz gecesi de şerefli Türk ordusunun kalbine hançer saplamaya çalışıldığını ama tarihin devlet ve milletin lideriyle bu mücadeleyi kazandığını yazacağını kaydetti.

15 Temmuz'un görünürde bir darbe ancak aynı zamanda çok kanlı ve acımasız bir işgal girişimi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlarından Doç. Dr. Hüseyin Aydın ise, “15 Temmuz eğer başarıya ulaşsaydı bugün ne devletimiz ne milletimiz olacaktı” dedi.

15 Temmuz’da bütün hazırlıklarını tamamlamış son darbeyi vurmaya hazırlanan bir örgütle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Aydın; “15 Temmuz birilerinin dediği gibi çakma bir darbe değildi. Fevkalede iyi derecede hazırlanmıştı. O gece maddi gücü büyük, 7 düvelin arkasında olan bir gücün başarısız olması mucizevi bir şey. O gece mucizevi bir şekilde devlet ve millet kurtuldu. 15 Temmuz şunu göstermiştir, bu milletin tehlikeyi ve tehlikeyi algılama sensörleri çok güçlüdür. O gece görülen manzara birçok insanı şaşırttı. Devletin ve milletin tehlikeye düştüğünü gördüğü anda herkes gerçek kimliğine büründü. O gece görülen manzarayı başka ülkelerde göremezsiniz. O gece Kurtuluş savaşından yaklaşık 100 yıl sonra bu devlet, bu millet, bu topraklar içeride darbeye destek veren yapılanmalara rağmen hiçbir şekilde işgal edilemez. Bizim 15 Temmuz’da dünyaya verdiğimiz mesaj budur. Bu topraklarda son sözü her zaman millet söyler” diye konuştu.

Konferans sonunda konuşmacılara hediyeler takdim edildi.

(İHA)