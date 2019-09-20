“Türk Milleti gazi milletidir”

Yemekte öncelikle konuşma yapan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, her zaman canlarını seve seve vermeye hazır oldukları dile getiren konuşmasını yaparken “ Bizler dün olduğu gibi bugün de canımızı vermeye her zaman hazırız. Şehit nurlanmış, gazi onurlandırılmış askerdir” dedi.

“ATATÜRK’ÜN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygısını dile getirirken “Bu milletin ecdadı gazidir. Mustafa Kemal Atatürk Gazi’dir. Onların emanetlerine sahip çıkmak adına gece gündüz aşk ile çalışıyoruz. Bastığımız yerleri asla toprak diyerek geçmiyoruz. Abdestsiz yürümüyoruz. Çünkü vatanımız çok kutsal. Yer yüzünde tek Türk kalıncaya kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerine yer verdi.

“BU VATAN BİZE EMANET”

Vali Mustafa Çiftçi, “ Tarihimiz, mübarek vatan topraklarını kanlarıyla sulamış aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakârlıklarıyla elde edilen nice zaferlerle doludur. Necip Milletimiz, tarih boyunca şehitlerimizin ve gazilerimizin izinde devletler kurmuş, topraklar fethetmiş; en zor şartlar altında vatanına, bayrağına ve istiklâline sahip çıkmıştır. Bugün, ay yıldızlı al bayrağımız yurdumuzda gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız günde beş vakit minarelerimizde okunuyorsa, bizler vatanımızda başı dik-alnı açık şekilde yaşayabiliyorsak; bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz.

Bu millet gazi millettir. Bu cennet vatan bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bu mübarek emanete sonuna kadar sahip çıkarak, milletçe aynı yüksek ruh ve şuurla bağımsızlığımızı ve geleceğimizi koruyup, şanlı ecdadımıza layık nesiller olmalı ve güzel ülkemizi en güçlü şekilde yarınlara taşımak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Bu düşüncelerle, bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk’e Müşir ve Gazi ünvanı verilişi vesilesiyle kutlanan Gaziler Günü’nü tebrik ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

(Esra ESEN)