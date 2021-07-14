“Türk Milleti etle tırnak oldu, darbecilere hadlerini bildirdi”

İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı mesajında, milli mücadele döneminde olduğu gibi, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen hain darbe girişimi karşısında milletimizin etle tırnak olduğunu ve hep birlikte darbecileri püskürterek, darbecilere hadlerini bildirdiğini söyledi.

Yüce milletimizin söz konusu vatan olunca, bir olmayı, iri olmayı, birlikte Türkiye olmayı bir kez daha ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanlara gösterdiğinin altını çizen Bekir Özsaçmacı, “Milletimiz, iradesine ve ülkesine sahip çıkmıştır. Bundan sonra da bu necip milletin, milli mücadele ruhu ile bu vatan toprağını koruyacağından kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanların dün olduğu gibi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi, bundan sonra da karşısında yüce milletimizi bulacağını ifade eden İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" diye konuştu.

(Eray UZUN)

