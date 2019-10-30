“Türk milleti esaret altında yaşayamaz”

Kurucu bir millet olan Türk milletinin esaret altında da kalmadığını belirten Aydın, Cumhuriyetin 96. Yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Cumhuriyetin sayısız şehidin mübarek kanlarıyla sulayarak vatan yapılan bu toprakların tapusunun; yok olmak üzere olan bir milletin şahlanıp işgale ve emperyalizme karşı kıyama durması sonucunda, millete teslim edildiği rejimin adı olduğunu kaydeden Aydın, açıklamasında şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Cumhuriyet; binlerce yıllık şanlı tarihimizin şekillendirdiği, istişare geleneğimizden ve engin tecrübelerimizden yola çıkarak geliştirdiğimiz devlet anlayışımızın sonucunda idareyi bir kişiye, bir soya, bir gruba, bir aileye sınırsız bir hak olarak değil bizatihi milletin bağrından çıkan kimselere, sınırlandırılmış bir yetki olarak veren ve milletin egemenliğine dayanan en ideal yönetim tarzıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman ecdadımızın esarete ve işgale karşı, kanları ve canları pahasına kurup, gelecek nesillere emanet ettiği en kıymetli hazinedir. Cumhuriyet, başlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere “Ya istiklal ya ölüm” parolasıyla küllerinden doğan inanmış bir milletin, köleliğin her türlüsüne “Hayır” deyişinin ilanıdır.

İçinden geçmekte olduğumuz bu kritik süreçte devletimizin ve kazanımlarımızın kıymetini bir kere daha anlıyor, “Ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır.” diyoruz. Bizlere bu güzel vatanı ve Devletimizi hediye eden bütün gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, emanetlerine sahip çıkacağımıza, devletimizi korumak, yaşatmak ve gençlerimize daha güzel bir gelecek bırakmak için her türlü fedakarlığı göstereceğimize söz veriyoruz. Özgürlük, demokrasi ve gelişmişlik yolumuzu aydınlatan ışığın kaynağı olan Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlu olsun.”

(Bülent USLU)