“Türk milleti esaret altına alınamaz”

Bir asır önce yakılan istiklal meşalesi ile birlikte Türk milletinin esarete alınamayacağının ortaya konulduğunu belirten Gül, “Tarihimizde müstesna bir yere sahip olan 19 Mayıs 1919 günü; Türk milletinin kendisini yok etmek isteyen düşmanlarına karşı yekvücut olup birleşerek kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı günün adıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını atmış, bu adımla ‘Türk hürriyetsiz olmaz’ demiştir. Bu adımın ardından verdiği mücadeleyle dünyaya da örnek olmuştur.

19 Mayıs 1919’da yakılan meşale, gençlere emanet edilmiştir. Emanet edilen bayram değil, Türkiye Cumhuriyeti ve geleceğidir” dedi. (Haber Merkezi)