“Türk milleti, büyük önderin açtığı yolda ilerliyor”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ile Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve istiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’inci yıl dönümünde Karadaş ve Başaranhıncal, açıklamalarında şunları dile getirdi:

“Cumhuriyet'in ilanı ile Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, liderlik yeteneği, üstün kişiliği ve öngörüleriyle büyük devlet adamlarından biri olarak kabul edilmiştir. Türk milleti, gönlündeki Atatürk sevgisiyle, demokratik cumhuriyete olan bağlılığıyla ve çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma azim ve kararlılığıyla, büyük önderin açtığı yolda ilerlemektedir. Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milli birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartarak yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiş ve göstermeye devam etmektedir.” (Haber Merkezi)

