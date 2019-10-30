“Türk milleti 29 Ekim’de küllerinden yeniden doğdu”

Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen kutlama programında bir konuşma yapan Vali Çiftçi, “Emperyalist bir istila ile tarihin nesnesi haline getirilmek istenen aziz milletimiz maneviyatından ve kendi asli köklerinden aldığı iman, inanç ve güçle küllerinden yeniden doğmuştur.

96 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti devleti tarih sahnesindeki yerini tekrar aldı. Tarihimizin doğal seyri içerisinde Osmanlı Cihan Devleti’nin varisi olan Türkiye Cumhuriyeti çoğulcu demokratik yapısı ile bütün vatandaşlarını barış içerisinde yaşatma ideali ile tek millet, tek devlet, tek vatan ve tek bayrak hedefi ile istikbale emin ve kararlı adımlarla yürümeye devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Yaşadığımız coğrafya zor bir coğrafyadır. Büyük devletlerin sıkıntı ve problemleri de bir o kadar büyüktür” açıklamalarında bulundu.

Çiftçi, “Üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları da şimdiye kadar kaç devlet kurulmuş kaç medeniyet tarihe karışmıştır. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli vardır. Tarihin akışı içerisinde zaman zaman buhranlı dönemler olsa da gelişerek güçlenen devletimiz bu gün yine dünyanın itibarlı devletlerinden biridir. Allah devletimizi ebed müddet eylesin. İlelebet payidar kılsın. Millet devlet bütünlüğü ile mutlu ve müreffeh milli ve manevi değerlerine bağlı insanların hep birlikte barış içerisinde yaşadığı ülkemizde her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu. (Yusuf ÇINAR)