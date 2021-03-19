Türk medyası en çok Elon Musk’ı konuştu

Medya takip kurumu Ajans Press, dünyanın en zenginleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıldan bugüne kadar Jeff Bezos ile alakalı basına 2 bin 196 haber yansıdığı tespit edildi. Milyarderler arasında ikinci sıraya 182,2 milyar dolar Elon Musk yerleşirken, basında 3 bin 963 habere konu oldu. Musk, elektrikli araç tasarlayan “Tesla” markasıyla ön plana çıktı. Üçüncü sıraya ise Fransız iş adamı Bernard Arnault yerleşirken, 157,7 milyar doları olduğu kaydedildi. Ülkemiz gündeminde çok fazla yer edinemeyen Arnault sadece 335 basın haberinde yer aldı. Dördüncü sırada Bill Gates yer alırken, sadece 100 habere konu oldu. Beşinci sırada ise Facebook kurucusu Mark Zuckerberg yer alırken, 95,7 milyar doları olduğu gözlendi. Zuckerberg’in 15 ayda ülkemiz basınında yer alma sayısı bin 712 oldu.

Ajans Press lider milyarderlerin verilerini Statista’dan alırken, dünyanın en zengini Jeff Bezos olarak kaydedildi. Fakat ülkemizde en çok basında yer alan kişi dünyanın en zengin ikinci kişi Elon Musk oldu.

