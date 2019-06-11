Türk Kızılay’ının 151. yılı

11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılay’ın, 1877'de "Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti", 1923'de "Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti", 1935'te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve 1947'de "Türkiye Kızılay Derneği" adını aldığını belirten Kılıç, kuruluşa "KIZILAY" adının Büyük Önder Atatürk tarafından verildiğini kaydetti.

Türk Kızılayı’nın; İnsanlık, ayırım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik, evrensellik olarak belirlenen temel ilkelerini benimseyen, kurulduğu günden bugüne bu ilkeler ışığında insanlığa hizmet veren bir kuruluş olduğunu belirten Hüseyin Kılıç, “Bugün Türk Kızılayı milletimizin ve Çorumlu hayırseverlerin katkıları ile yurdumuzun her bir köşesine ulaşmış, yurt dışında ise 132 ülke insanlarının ümidi olmuştur.

Bu güne kadar, milletimizin büyük katkıları ile bu güne gelmiş olan bu iyilik hareketi, milletimiz var olduğu sürece var olmaya devam edecek, temel ilkelerinden ödün vermeden tüm insanlığa hizmet etmeye devam edecektir.

Bu iyilik hareketine maddi ve manevi olarak destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkürleri borç bilir, ahirete irtihal edenlere ise Allah tan rahmet dilerim” dedi. (Haber Merkezi)