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Türk Kızılayı’ndan kurban bağışı kampanyası

Türk Kızılayı Çorum Şubesi Hürriyet Meydanı’nda stant açarak basın açıklamasında bulundu.

Türk Kızılayı’ndan kurban bağışı kampanyası

Türk Kızılayı Çorum Şubesi Hürriyet Meydanı’nda stant açarak basın açıklamasında bulundu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:39
Türk Kızılayı’ndan kurban bağışı kampanyası

“Kurban’ın bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye” sloganıyla kurban kesim kampanyası ile dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlara aracılık eden Türk Kızılayı, ülkenin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine Kızılay Kurban Modeli ile kurban etleri dağıtacak.

Türk Kızılayı Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç yaptığı basın açıklamasında, 2007’den beri bu modelle milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırdıklarını dile getirirken, “Elde edilen etler, vekalet sahiplerinin adına gerçek ihtiyaç sahiplerine, sağlık kurallarına uygun olarak ve insan onuru zedelenmeden dağıtılacak. Kızılay’ın bu çalışmalarının hedefine ulaşabilmesi için, sizin vereceğiniz destek büyük önem taşıyor. Mazlum insanların sofralarına ulaştıracağımız kurban etleri ile evlerine, gönüllerine mutluluk vermenin, paylaşmanın ve paylaştırmanın huzurunu yaşayacağız” dedi. (Esra ESEN)

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