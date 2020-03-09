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“Türk kadının sorunları çözülmeli”

Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı M.Fatih Gök, kadim Türk kültürünün en önemli özelliklerinden birinin kadına verdiği değer olduğunu belirterek, günümüzde kadına yönelik şiddet ve cinayetlere bakıldığında bu hale nasıl gelindiğinin düşünülmesi gerektiğini anlattı.

“Türk kadının sorunları çözülmeli”

Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı M.Fatih Gök, kadim Türk kültürünün en önemli özelliklerinden birinin kadına verdiği değer olduğunu belirterek, günümüzde kadına yönelik şiddet ve cinayetlere bakıldığında bu hale nasıl gelindiğinin düşünülmesi gerektiğini anlattı.

09 Mart 2020 Pazartesi 19:20
“Türk kadının sorunları çözülmeli”

Kadınların sosyal hayatta karşılaştıkları sorunların yanında çalışma hayatında da sıkıntılar yaşadığını ifade eden Gök, “Türk Sağlık-Sen olarak gerçekleştirdiğimiz Kadın Çalıştayı’nda bizzat çalışan sendikalı kadınlar tarafından kamuda mobbing ve şiddetin, kadın çalışanların en önemli sorunları arasında bulunduğu ve bu konuda ağır yaptırımların hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kurumlarda torpil ve adam kayırmacılık gibi uygulamalardan kadın çalışanlar şikayetçiler. Kendilerinin yönetim kademelerinden kasıtlı olarak uzaklaştırıldıklarını ve kendilerine görev verilmediğini ifade etmektedirler. Branş dışı çalıştırma ve geçici görevlendirmeler gibi hususlarda haksızlığa uğradıklarını belirtmektedirler.

Mesai saatlerinin çalışan anneler için kolaylaştırılması sağlanmalıdır. Araştırmalarımıza göre Kadın çalışanlarımızın sadece 10’unun ailesine yeterli vakit ayırabildiğini belirtmesi bu meselenin mutlaka bir çözüme kavuşturulması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Sendika olarak yaptığımız araştırmalara göre kadın çalışanlarımızın yüzde 67’sinin kendisini kurumunda dezavantajlı hissetmesi, yüzde 76’sının cinsiyete dayalı bir ayrımcılık olduğunu düşünmesi meselenin ne kadar vahim olduğunu göstermektedir.

Türk Kadını hak ettiği değeri görmelidir. Bu temennilerle Türk Sağlık-Sen olarak başta şehit anneleri ve eşleri, Sağlık ve sosyal hizmet alanında şifa dağıtan, şefkat veren, Çalışma arkadaşlarımız olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz” dedi.

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