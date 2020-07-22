Türk İş’ten kıdem için dev pankart

Türk İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman yaptığı açıklamada, “Türk İş ülke gündemin de neredeyse pandemi kadar yer alan, işçinin kıdem tazminatı konusunda ki hassasiyeti ve karşı duruşunu sürdürmektedir. Bu bağlam da Çorum da Türk İş’e bağlı sendikaları temsilen ilimizin en merkezî caddesi ola Gazi Caddesi’ne "Kıdem Tazminatına dokunma" yazılı dev pankartımızı astık. İnşallah siyasi irade bu haklı davamıza, bu sese kulak verecekler ve çalışma hayatındaki endişeleri de gidermiş olacaktır” dedi.

(Haber Merkezi)