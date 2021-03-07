Türk-İş’ten Ahlatcı’ya ziyaret

Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, Belediye-İş Şube Başkanı Mehmet Şen, Karayolları 2 Nolu Şube’den Ahmet Özdemir, İhsan Beştepe, Yol-İş 2 Nolu Şube’den Cafer Erkoç ve Hüseyin Coşkun, Tes-İş’ten Ahmet Özgün ve Koop İş İl Temsilcisi Geylani Hayta’dan oluşan Türk-İş heyeti, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz ay yapılan genel kurulda AK Parti İl Başkanlığı’na seçilen Ahlatcı’yı tebrik eden Türk-İş heyeti, çalışma hayatıyla ilgili sorunlar hakkında görüşlerini bildirdi. (Haber Merkezi)

