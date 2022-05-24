Türk-İş’te devir-teslim 

Sefer Kahraman Şeker-İş Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenle Türk-İş İl Temsilciliği görevini Üçtepe’ye devretti.

Törene Belediye-İş Şube Başkanı Mehmet Şen, Samsun Yol-İş 1 Nolu Şube Başkanı Cafer Erkoç, Yol-İş Samsun 2 Nolu Şube Genel Sekreteri Ahmet Özdemir, Koop-İş Teşkilatlanma Sekreteri Geylani Hayta, Yol-İş Karayolları Temsilcisi Hüseyin Coşkun, Yol-İş Sendikası Özel İdare Baş Temsilcisi Rüştü Barış Öztürk, Yol-İş Sendikası Özel İdare Temsilcisi Hayati Demirci, Yol-İş Sendikası Özel İdare Temsilcisi Mehmet Küçükahıskalı, Yol-İş Sendikası 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Kökden ile Yol-İş Sendikası 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Ünal da katıldı.

Törende ilk konuşmayı yaparak 22 yıldır sürdürdüğü Şeker-İş Şube Başkanlığı ve 10 yılı geçkin süredir devam ettiği Türk-İş İl Temsilciliği görevini bıraktığını dile getiren Sefer Kahraman, Genel Merkezde görev almayı sürdüreceğini kaydetti.



Bugüne kadar kendilerine destek ve yardımda bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, üyeler, basın, kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederek yeni yönetime başarı dileklerini de ileten Kahraman; “Bu bir bayrak yarışıdır. Bugüne kadar hep birlikte emek ve alınteri mücadelesi verdik. İşçinin alınterine sahip çıkmaya çalıştık. Türk-İş’in misyonuna ve vizyonuna uygun hareket ettik. Bundan sonra görevi İhsan Üçtepe arkadaşımız yürütecektir. İnşallah bayrağı bizden daha iyi seviyelere çıkaracaktır. Türk-İş’te çıtayı yükseltecektir. Buna canı gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.

Görevi devralmadan önce hizmetleri için Sefer Kahraman’a plaket takdim eden Üçtepe de bayrağı daha yukarılara çıkarma gayretinde olacaklarını vurgulayarak kendisinden önce yönetici konumunda olan büyüklerinin tecrübelerinden yararlanmayı sürdüreceğini kaydetti. İhsan Üçtepe, birlik ve beraberlik içinde emekçilerin sorunlarının çözümüne katkı sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Sefer Kahraman’a teşekkür eden ve yeni yönetime de başarı dileklerini sunan eski Türk-İş İl Temsilcisi Mehmet Şen de 32 sendikası ile gerek ilimizin gerekse ülkenin en önemli sendikalarından olan Türk-İş’in ilimizde 3 bine yakın üyesi bulunduğunu ve onların sorunları için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini açıkladı.



(Volkan SINAYUÇ)

