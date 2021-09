Türk-İş’e teşekkür ziyareti

Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman ile bir süre sohbet eden Tahtasız ve beraberindekiler, sendika üyelerinin ve emek kesiminin sorun ve talepleri hakkında bilgi alarak istişarede bulundu.

Tahtasız, CHP olarak her zaman ve her koşulda işçinin, emekçinin yanında yer aldıklarını, alınterini en kutsal değer olarak kabul ettiklerini vurgulayarak, sivil toplum kuruluşları ile sürekli istişare halinde olduklarını, kapılarının her zaman sendikalara açık olduğunu dile getirdi.

Tahtasız, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum programına gösterdikleri ilgiden dolayı Türk-İş yönetimine teşekkür ederek, sorunların çözümü noktasında birlikte mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Ziyarette Türk-İş’e bağlı sendikaların şube başkanları da hazır bulundu.

Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve beraberindeki heyete teşekkür etti. (Haber Merkezi)