Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94022
ALTIN
258.308
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3148
EURO
6.5930

Türk-İş, Jandarma’nın yanında

Türk-İş Çorum İl Temsilciliği, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ’u makamında ziyaret etti.

Türk-İş, Jandarma’nın yanında

Türk-İş Çorum İl Temsilciliği, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ’u makamında ziyaret etti.

23 Haziran 2019 Pazar 21:40
Türk-İş, Jandarma’nın yanında

Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikaların şube başkanları, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ’u ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ziyarete Türk-İş İl Temsilcisi ve Şeker-İş Şube Başkanı Sefer Kahraman, Belediye-İş Şube Başkanı Mehmet Şen, Özel İdare Temsilcisi Ahmet Özdemir, Tes-İş (YEPAŞ) Temsilcisi Ahmet Özgün, Haber-İş Temsilcisi Mustafa Seyrek, Karayolları 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Coşkun ve Tarım-İş Temsilcisi Yüksel Şahan katıldı.

Ziyaret sırasında konuşan Sefer Kahraman, her zaman ve her koşulda Jandarma’nın yanında olduklarını vurgulayarak, Komutan Başbuğ nezdinde tüm kurum personelinin 180. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Jandarma Teşkilatına görevinde başarılar dileyen Kahraman, günün anısına Başbuğ’a Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim takdim etti. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
'Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım'
'Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan:' Seçim sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan:' Seçim sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum'
YSK Başkanı Güven: 'Seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir'
YSK Başkanı Güven: 'Seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir'
Çorum'da yüzlerce kişi sokaklara çıktı
Çorum'da yüzlerce kişi sokaklara çıktı
İstanbul seçimi Ekrem İmamoğlu'nun zaferi ile bitti
İstanbul seçimi Ekrem İmamoğlu'nun zaferi ile bitti
Antalya"ya staj için giden Doğukan 4 gündür kayıp
Antalya"ya staj için giden Doğukan 4 gündür kayıp
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim