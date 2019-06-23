Türk-İş, Jandarma’nın yanında

Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikaların şube başkanları, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ’u ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ziyarete Türk-İş İl Temsilcisi ve Şeker-İş Şube Başkanı Sefer Kahraman, Belediye-İş Şube Başkanı Mehmet Şen, Özel İdare Temsilcisi Ahmet Özdemir, Tes-İş (YEPAŞ) Temsilcisi Ahmet Özgün, Haber-İş Temsilcisi Mustafa Seyrek, Karayolları 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Coşkun ve Tarım-İş Temsilcisi Yüksel Şahan katıldı.

Ziyaret sırasında konuşan Sefer Kahraman, her zaman ve her koşulda Jandarma’nın yanında olduklarını vurgulayarak, Komutan Başbuğ nezdinde tüm kurum personelinin 180. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Jandarma Teşkilatına görevinde başarılar dileyen Kahraman, günün anısına Başbuğ’a Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim takdim etti. (Haber Merkezi)