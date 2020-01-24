Türk insanının internete erişim oranı yüzde 88

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. AP ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre internet ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 121 bin 631 olarak kayıtlara geçti. İnternet kullanımı ile çıkan haber sayısı ise 5 bin 216 olarak saptandı. Haber içerikleri incelendiğinde de gençlerde ve çocuklardaki internet kullanım saatlerinin fazlalılığı ön planda oldu.

AP’nin EUROSTAT verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa’da evde internet erişimi olan hanelerin yüzdesi belli oldu. Böylelikle Türkiye’de internete erişebilen hane halklarının oranın yüzde 88 olduğu görüldü. Evde internet erişiminin en yüksek olduğu ülke ise yüzde 98 ile Norveç ve İzlanda olarak kaydedildi. 39 ülkenin yer aldığı araştırmada evde internet erişiminin en düşük olduğu ülke yüzde 72 ile Bosna Hersek olarak belirlendi. Türkiye’nin evden internete erişim oranın 2018 yılı ile kıyaslandığında da 4 puan artış gösterdiği gözlendi.

(Haber Merkezi) :normal;background:white'>Ülkenin yakın tarihinde kara ve kanlı bir leke olarak duran gazeteci ve aydın cinayetleri aydınlatılmadan Türkiye’nin aydınlanamayacağını ifade eden Sertel, şunları söyledi: “Cumhuriyeti değiştirmek isteyenler aydınlarımızı öldürerek, gözdağı verdiler. Aydınlarımızı katleden karanlık güçler hala ortaya çıkarılamadı. Bu cinayetler tam olarak aydınlatılamazsa Türkiye aydınlanamaz. Faili meçhul cinayetler aydınlatılmazsa Türkiye demokrasisi bir adım ileri gidemez. Onların kanı akmaya devam ediyor.”

(Haber Merkezi)