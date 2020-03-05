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“Türk halkına örnek olun”

İYİ Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halka örnek olması gereken milletvekillerinin mesnetsizce birbirine hakaret ettiklerini belirterek bunu esefle kınadığını dile getirdi. Milletvekillerini Türk halkına örnek olmaya davet ettiklerini söyleyen Ercan Şahin, kimsenin devlet büyüklerine ve parti başkanlarına hakaret etme lüksünün bulunmadığını vurguladı. Birinin sevilmeyebileceğini ancak saygı duyulması gerektiğini anlatan Şahin, bugünlerin birbirine düşme değil birlik ve beraberlik günü olduğunu vurguladı. (Erkan BAYATLI)

“Türk halkına örnek olun”

İYİ Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halka örnek olması gereken milletvekillerinin mesnetsizce birbirine hakaret ettiklerini belirterek bunu esefle kınadığını dile getirdi. Milletvekillerini Türk halkına örnek olmaya davet ettiklerini söyleyen Ercan Şahin, kimsenin devlet büyüklerine ve parti başkanlarına hakaret etme lüksünün bulunmadığını vurguladı. Birinin sevilmeyebileceğini ancak saygı duyulması gerektiğini anlatan Şahin, bugünlerin birbirine düşme değil birlik ve beraberlik günü olduğunu vurguladı. (Erkan BAYATLI)

05 Mart 2020 Perşembe 22:07
“Türk halkına örnek olun”
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