Türk Halk Müziği Korosu mest etti

Belediye ilimizin kültür ve sanat hayatına katkı vermeyi sürdürüyor. Bu ay birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe imza atacak olan Çorum Belediyesi, Mart ayı kültür-sanat ajandasını Türk Halk Müziği Konseri ile açtı.

Koro Şefi Arif Sadeçolak yönetimindeki Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği korosu önceki akşam sanatseverlerle buluştu. Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen THM konserinde salonu dolduran vatandaşlar unutulmaz bir akşam yaşadı. Birbirinden güzel türküleri büyük bir başarı ile seslendiren THM korosu izleyenlerden alkış aldı. Konseri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile yüzlerce vatandaş ilgiyle izledi.

Konser sonunda sahneye gelen Belediye Başkanı Aşgın, koro şefi Arif Sadeçolak ve ekibini tebrik ederek çiçek verdi. Aşgın yaptığı konuşmada Belediye olarak birçok sanatsal etkinliğe imza attıklarını belirterek: “Türküler bizim nefesimiz, türküler bizim sesimiz, türküler bizim kendimiz aslında. Bundan sonra da bütün korolarımız daha güçlü bir şekilde faaliyetlerine devam edecek. Sadece Çorum merkezde değil, ilçelere de gidecekler. İnşallah ilçelerde de konserlerimiz olacak. Tekrar koromuzu ve sazendeleri tebrik ediyorum, bu güzel konser için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

