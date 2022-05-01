Türk Haber Sen’den iftar

Geçtiğimiz günlerde bir restoranda yapılan Türkiye Kamu-Sen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Sami Çam, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, Kamu Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim ve Eğitim Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Türk Haber Sen İl Temsilcisi Hüseyin Parpucu, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri, Türk Haber-Sen üyeleri ve aileleri katıldı.

Ramazan ayı dolayısıyla geleneksel hale gelen iftar yemeği dualarla başlayıp, dualarla son buldu. Davetlileri kapıda karşılayan Türk Haber-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Parpucu misafirleri ile yakından ilgilenerek gönüllerini aldı. Parpucu, birlik beraberliklerine katkı sağlayan iftar yemeğine katılarak kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti.

Öte yandan iftar için Ankara’dan gelen Türkiye Kamu-Sen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu ile Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Sami Çam iftarın ardından MHP İl Başkanlığı, Ülkü Ocakları ve Kamu-Sen İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek Karapıçak, Aydın ve Tosik ile bir süre görüşerek hem yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı hem de yeni hizmet binalarının hayırlı olması dileklerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

