“Türk güreşinin hafızası” Antalya’da toprağa verildi

ÇORUM HABER’e yazdığı Türk güreşinin geçmişine ilişkin yazılar nedeniyle “güreş sporunun hafızası” olarak tanınmış olan eski güreşçi, güreş antrenörü ve TV program yapımcısı Gazanfer Özdemir’in cenazesi, Cumartesi günü Antalya Varsak Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze merasimine, ailesi ve dostları ile Antalya’da yaşayan bazı Çorumlular katıldı.

Ünlü güreşçi, merhum Çitlili Kazım Pehlivan’ın oğlu, Kadriye Özdemir’in eşi, Ayşegül Taşkın ile Kerep Özdemir’in babaları, Ergin Taşkın ile Kübra Yıldız Özdemir’in kayınpederleri olan Gazanfer Özdemir, Kasım ayında geçirdiği kalp ameliyatının ve 33 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından Cuma sabahı, enfeksiyona bağlı solunum yetmezliği nedeniyle, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 72 yaşında hayata veda etmişti. (Adil BİLİR)

