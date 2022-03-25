“Türk gençliği ile beraber inandığımız yolda yürüyeceğiz”

Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Tosik yaptığı konuşmada, “Öğrenci Konseyi; öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yükseköğretim kurumları yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Üniversitelerde öğrencilerinin oyları ile belirlenen öğrenci konseyi ve onun başkanı öğrencileri tarafından dile getirilen talepleri doğrudan yönetime iletecek olan merciidir” dedi.

Öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini belirten Orhan Tosik, “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak Türk gençliği ile beraber, tarihten ve kutlu ülkülerden aldığımız ilhamla inandığımız yolda emin adımlarla yürüyecek, Cumhuriyetimizin 100. yılında, “2023 vizyonunu her türlü tahrik ve tuzakları bertaraf ederek, büyük bir kararlılıkla gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

