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“Türk gençliği emaneti emin ellere teslim edecek”

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, 19 Mayıs 1919 tarihinin, Türklüğün mukadderatını belirleyen kutlu yürüyüşün ilk adımı olduğunu ifade etti. Bu tarihin hürriyet ateşini tutuşturan ilk kıvılcım, işgal ve esarete indirilen ilk esaslı tokat olduğunu anlatan Tosik, “19 Mayıs yıllarca süren karakıştan bahar sabahına erileceğini muştulayan ilk emare, milletin sinesine düşen ilk cemredir” diye konuştu.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:10
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“Türk gençliği emaneti emin ellere teslim edecek”

19 Mayıs’ın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanla, gözyaşıyla atılan temeline konulan ilk harç, asırlık çınarın yeni bir sürgünle hayata döndüğü gün olduğunu anlatan Tosik, mesajında şunları dile getirdi:

“Esareti kabul etmeyen Türk’ün üstün karakterinin, vakur duruşunun, özgür ruhunun zaman ve mekan potasında yeniden dirilerek mücessem hale geldiği anın adıdır 19 Mayıs.

Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önemine binaen bu günü Türk gençliğine armağan etmiştir. Ülkücü- Milliyetçi Türk gençliği olarak bizler de Gazimizin bizlere armağan ve emanet ettiği bu kutlu günün önemini idrak ederek; milletimizin istiklal ve istikbali adına durmadan, yorulmadan mücadele etmekten bir an geri durmayacağız.

Ülkesine, ülküsüne sıkı sıkıya bağlı; vatanın ve milletin menfaatleri doğrultusunda canı pahasına mücadele eden, damarlarında dolaşan asil kanın farkında, yürekli ve inanmış nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Ülkücü Türk gençliği olarak devletimizin bekası, milletimizin huzur ve refahı adına gece uyumadan, gündüz oturmadan çalışacak ve emaneti emin ellere teslim edeceğiz.

Bu vesile ile devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla yad ediyor, aziz Türk milletinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum”(Haber Merkezi)

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