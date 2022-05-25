Türk Enerji Sen ve Türk Haber-Sen de Çorum’da yetkiyi aldı

Türk Eğitim-Sen’in il merkezi ve 7 ilçe ile il genelinde eğitim alanında yetkiyi almasının ardından Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Enerji-Sen ile Türk Haber-Sen’in de yetkiyi aldığı öğrenildi.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Türk Enerji-Sen Başkanı Mehmet Ulucan ve Türk Haber-Sen Başkanı Hüseyin Parpucu’yu aldıkları yetkiden dolayı sosyal medya hesabından kutladı.

Türk Enerji Sen ve Türk Haber-Sen’in ilimizde 2022 yılında yetkili olduğunu duyuran Aydın, “Türkiye Kamu-Sen çatısı altında yapılan mücadele ile alınan sonuç alınterinin ve emeğin karşılığıdır. Bu yüzden Türkiye Kamu Sen mensuplarının mücadelesi ve çalışması her türlü övgünün üstünde ve herşeyden daha değerlidir. Böylesine bir değeri içimizde barındıran sendikamız ve teşkilatımız bizim için övünç kaynağımızdır” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

