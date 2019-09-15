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Türk Eğitim-Sen’den “masal anlatıcılığı” eğitmen eğitimi

Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi’nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk programı olan “Masal Anlatıcılığı” eğitmen eğitimi, 21 Eylül Cumartesi günü uygulamalı atölye programları ile gerçekleştirilecek.

Türk Eğitim-Sen’den “masal anlatıcılığı” eğitmen eğitimi

Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi’nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk programı olan “Masal Anlatıcılığı” eğitmen eğitimi, 21 Eylül Cumartesi günü uygulamalı atölye programları ile gerçekleştirilecek.

15 Eylül 2019 Pazar 22:32
Türk Eğitim-Sen’den “masal anlatıcılığı” eğitmen eğitimi

Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi’nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk programı olan “Masal Anlatıcılığı” eğitmen eğitimi, 21 Eylül Cumartesi günü uygulamalı atölye programları ile gerçekleştirilecek.

Bütün eğitim çalışanlarının katılabileceği ve başvuruda bulunabileceği eğitim programıyla ilgili Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada, “Türk Eğitim-Sen, öğretmen eğitimi konularında hep öncü bir sendika olarak her zaman eğitim çalışanlarına imkân sunmanın gayreti içerisinde olmuştur. Önümüzdeki günlerde farklı eğitim programları ile farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Şimdiden eğitim programlarınızın hayırlı ve faydalı olmasını temenni ediyoruz” denildi. (Haber Merkezi)

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