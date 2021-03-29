Türk Eğitim-Sen’den kadın raporu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan Kadınlar Günü kapsamında 11 bin 529 kadın eğitim çalışanı ile yapılan anketin sonuçlarını ve hazırlanan “Kadın Raporu”nu açıkladı.

Tarihte iz bırakmış kadınları anan Çorumlu Talip Geylan, “8 Mart’ı layıkıyla kutlamak ancak kadınlarımızı toplumda hak ettiği üst konuma ulaştırmak, cinsiyetçiliğin karşısında yer almak, kadınların başta eğitim ve çalışma hayatında olmak üzere önlerindeki her türlü engeli kaldırmak, siyasette, sivil toplum kuruluşlarında, karar mekanizmalarında etkin şekilde yer almasını sağlamak, yaşamlarını tehditten, baskıdan, şiddetten, dayatmadan uzak, güvenli şekilde sürdürebilecekleri bir zemin hazırlamak ile mümkündür” diye konuştu.



Mesleğin nedeni, kadın eğitim çalışanı olmanın avantajları, karşılaşılan sorunlar, ayrımcılıklar, mobbing, şiddet ve taciz konusu, geleceğe yönelik planlama, mesleki doyum, tükenmişlik ve öz yeterlik konuları, kadın eğitim çalışanlarının beklenti ve önerileri konu başlıkları altında düzenlenen ankete ilişkin bilgi veren Geylan, “Kadın eğitim çalışanlarının sorunlarını anlama konulu anket çalışmamız Dünya Kadınlar Günü öncesinde çok önemli bir referans kaynağıdır. Bu noktada anket sonuçlarını başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere paydaşlarımıza da ileterek, sorunların çözümüne yönelik tedbirlerin alınması için harekete geçilmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Şehit öğretmenleri de anan Talip Geylan, “Başta 26 Ekim 1993 tarihinde Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde şehit olan öğretmenimiz Neşe Alten ve 9 Haziran 2017 tarihinde Batman Kozluk’ta şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizin, bu güzel vatanımız ve şanlı bayrağımız için, milletimizin bekası ve huzuru için, aydınlık bir gelecekte yaşamamız için şehit olan tüm yiğit Mehmetçiklerimizin annelerinin, kadın eğitim çalışanlarımızın ve tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmanın amacının tüm kadınları anlamak, meslek algılarını tespit etmek, sorunlarına ışık tutmak, beklentilerini ortaya koymak olduğu belirtildi.



(İHA)