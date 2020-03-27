Türk Eğitim-Sen’den bıçaklamaya kınama

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, “Koyunbaba İlkokulu Müdürümüz Mehmet Çıplak, akşam saatlerinde çarşı merkezinde bıçaklı saldırıya uğramıştır. Müdürümüzün sağlık durumu iyi olup tedavisine devam edilmektedir.

Müdürümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Müdürümüzün koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına daha da dikkat etmesi için kendisine yaptığı insani yaklaşımı bu boyuta taşıyan, kendisini tanımlayacak sıfat bulamadığımız varlığı da şiddetle kınıyoruz” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)