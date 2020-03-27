Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
88125
ALTIN
336.278
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0428
EURO
7.1137

Türk Eğitim-Sen’den bıçaklamaya kınama

Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu İl Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Osmancık’ta okul müdürünün bıçaklanması olayını şiddetle kınadı.

Türk Eğitim-Sen’den bıçaklamaya kınama

Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu İl Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Osmancık’ta okul müdürünün bıçaklanması olayını şiddetle kınadı.

27 Mart 2020 Cuma 19:59
Türk Eğitim-Sen’den bıçaklamaya kınama

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, “Koyunbaba İlkokulu Müdürümüz Mehmet Çıplak, akşam saatlerinde çarşı merkezinde bıçaklı saldırıya uğramıştır. Müdürümüzün sağlık durumu iyi olup tedavisine devam edilmektedir.

Müdürümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Müdürümüzün koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına daha da dikkat etmesi için kendisine yaptığı insani yaklaşımı bu boyuta taşıyan, kendisini tanımlayacak sıfat bulamadığımız varlığı da şiddetle kınıyoruz” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmalarına müftülükten destek
“Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmalarına müftülükten destek
Emniyetten 65 yaş üzeri ve kronik hastalara destek
Emniyetten 65 yaş üzeri ve kronik hastalara destek
Her türlü desteğe hazırız
Her türlü desteğe hazırız
Atatürk Anıtı temizlendi
Atatürk Anıtı temizlendi
Belediye’den parklara koronavirüs önlemi
Belediye’den parklara koronavirüs önlemi
“AFAD çalışanlarının emeğinin karşılığı verilmeli”
“AFAD çalışanlarının emeğinin karşılığı verilmeli”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim