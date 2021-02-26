Türk Eğitim-Sen’den Bakan Selçuk’a plaket

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un programlarına katılan Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Selim Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Bakan Ziya Selçuk’la bir süre görüşerek eğitim camiasının taleplerini dile getirdi.

Selim Aydın ve beraberindeki heyet, daha sonra Bakan Selçuk’a günün anısına plaket vererek çalışmalarında başarı dileklerini de iletti.

(Haber Merkezi)