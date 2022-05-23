Türk Eğitim-Sen yetkiyi aldı

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi, Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, Çorum merkez ile birlikte Hitit Üniversitesi ve Sungurlu, Dodurga, Alaca, Osmancık, Mecitözü ve Boğazkale’de yetkili aldıklarını açıkladı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aydın, yoğun bir çalışma ve mücadele sonucu Çorum merkezde 1.495 eğitim çalışanının da teveccühü ile Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi, merkezde yetkili sendika olmuştur. Azmin zaferidir bu. Bu başarı hepimizindir. Bu vesile ile Şube yönetim kuruluma, kurum temsilcilerimize, kadın komisyonlarımıza ve bu süreçte fedakarca, cesur ve onurlu duruş sergileyen bütün eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu başarıda her bir üyemizin emeği, mücadelesi alın teri vardır. Bu zafer bizlere anamızın ak sütü gibi helaldir. BİZ yürüyoruz, onlar korkuyor. BİZ yürüyoruz, onlar telaşlanıyor. BİZ yürüyoruz, onlar geriliyor. Şundan emin olunuz ki BİZ YÜRÜYORUZ, onlar tir tir titriyor. Bizler Türk Eğitim-Sen olarak, yalan yanlış işleyen bozuk saatlerin tam aksine işimizi en doğru şekilde yapmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Var olsun teşkilat. Var olsun Türk Eğitim-Sen” dedi.

Selim Aydın ayrıca Hitit Üniversitesi’nde 15 Mayıs 2022 mutabakat sürecinin tamamlandığını, Türk Eğitim-Sen olarak HİTÜ’de 224 eğitim çalışanının teveccühünü kazandıklarını vurguladı.

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Aydın açıklamasında Sungurlu, Dodurga, Alaca, Osmancık, Mecitözü ve Boğazkale’de de yetkili sendika olduklarını, İskilip’te de üye sayılarını 51 artırarak farkı 125’ten 9’a indirdiklerini bildirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

