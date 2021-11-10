Türk Eğitim Sen ve Türk Sağlık Sen’in kongreleri

Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi’nin 7.Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 10.30’da Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapılacak.

Türk Sağlık Sen’in 7. Olağan Genel Kurulu ise, 20 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 11.00’de Yıldızpark 4 No’lu Salon’da toplanacak.

Türk Eğitim Sen Başkanı Selim Aydın ile Türk Sağlık Sen Başkanı M.Fatih Gök, dün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a kongreler hakkında bilgi verdiler. (Rıfat KARA)

