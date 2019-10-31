Türk Eğitim-Sen, üniversite yönetimine personel sorunlarını iletti

Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası’nda yapılan kurula (Hitit Üniversitesi) Kurulu İşveren Vekilleri olarak Kurul Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Personel Daire Başkanı Şaban Zorlu ( kurul üyesi) Bilal Evcimen ( Kurul Üyesi ) Yetkili Sendika Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi olarak Kurul Başkan Vekili, Şube Başkanı Selim Aydın, Hitit Üniversitesi Türk Eğitim Sen Temsilcisi Prof.Dr. Dursun Ali Köse ve Salih Muzaffer Yiğitbaş’ın katıldığını ifade etti.

“4688 sayılı Kamu Sendikaları Kanunu ile bu kanuna dayanılarak oluşturulan Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince, kurum düzeyinde yetkili sendika kamu görevlilerinin işyeri çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmekle görevli olduğunu anlatan Selim Aydın, bu sebeple Hitit Üniversitesi kurum işveren vekilleri ile Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Temsilcileri arasında oluşan 2019/2. dönem Kurum İdari Kurulunda görüşmeye esas olmak üzere; sendika tarafından çalışanların görüşü alınarak belirlenmiş konuları gündeme alarak, üniversite yetkilileri ile üniversite çalışanlarının çeşitli sorun ve taleplerini görüştüklerini dile getirdi. Üniversite çalışanları tarafından kendilerine iletilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, Kreş ve Gündüz Bakımevi açılması, AÖF ve ÖSYM sınavlarında görev dağıtımları, idari personelin görev tanımlamaları, servis ve makam şoförlerinin durumları, İdari görevlere atamaların kurum içi ve liyakat esas alınarak yapılması, Kurumlar arası nakil işlemleri, Kuzey Kampüs içerisinde otopark ve çevre düzeni, Şube müdürü ve fakülte sekreteri atama ve görevlendirmelerinde liyakate önem verilmesi, 13/b ile başka birimlerde çalışanların durumu, akademik personelin uluslararası kongrelere katılım desteğinin eski haline çıkarılması, MYO Müdür, müdür yardımcısı, bölüm başkanlarının idari görev ödeneği ve ders muafiyeti alamamaları konusu, personele başarı, üstün başarı çeşitli ödüllendirme işlemlerinin yapılması, akademik ve idari personelin görev tanımı, Personelin bilgi edinme ve talep hakkı, Personelin sendika seçiminde birim amirlerince baskı, telkin, yönlendirme vb. girişimleri, gezi ve önemli faaliyetlerden üniversite çalışanlarının zamanında haberdar edilebilmesi, sosyal tesis ve sosyal faaliyetler gibi üniversite çalışanlarının ilettiği konuları ilettiklerini belirten Aydın, olumlu bir havada geçen görüşmede üniversite çalışanlarının çeşitli sorunlarının değerlendirildiğini kaydetti. (Haber Merkezi)