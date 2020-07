Türk Eğitim-Sen merkez ve 7 ilçede yetkili sendika

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ve Hitit Üniversitesinde sendikalı personel tespit formlarının imza altına alındığını, bu yılki Çorum mutabakat metinlerinde Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 2630, Hitit Üniversitesi 304 olmak üzere toplam 2934 Türkiye sevdalısı üye ile birlikte bayrak direği gibi yer aldıklarını belirtti. Bu tutanaklara göre Türk Eğitim-Sen’in, Çorum Merkez ve Osmancık, Sungurlu, Mecitözü, Laçin, Dodurga, Ortaköy, Boğazkale olmak üzere 7 ilçede yetkili sendika olduğunu vurguladı. Çorum genelinde yetkiyi alıncaya kadar ilkeli onurlu bir şekilde, hakettiğini talep eden, tüm eğitim çalışanlarını kucaklayan bir anlayışla sendikal mücadeleye devam edeceklerini anlatan Aydın, Türk Eğitim-Sen ‘in istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini kaydetti. Yorgunluk Türk kültür tarihinde mücadele edenler için yol azığı kabul edildiğini belirten Aydın, “Bizler yorgunluklarımızda rahmet ve güç bulan bir sendikayız. Sonunda galibiyetleri her zaman bulsak da bulmasak da ama her dem gönlümüzde ve yüreğimizde taşıdığımız Türkiye sevdasının her zerresini hep taşımışızdır.

Türk Eğitim-Sen ve onun kutlu mücadelesi; büyük bir inancın, büyük bir mefkûreye bağlılığın sendikal izdüşümüdür. Türk milletinin bütün ulvi ve yüce değerlerini sendikal mücadelemize katarak her adım ve tavrımızı bu ölçülerde yapmanın derdine düştük.

Bu büyük mücadelede büyük bir fedakârlıkla ailesine ayıracağı zamanları Türk Eğitim Sen idealine adayan il yöneticilerimize, ilçe başkanlarımıza, Üniversite yönetimimize, ilçe yöneticilerimize, kurum temsilcilerimize, kadın komisyonlarımıza, bütün üyelerimize hassaten teşekkür ediyorum. Böyle inanmış dava adamları ile aynı yolda yürümekten dolayı bahtiyarım. Bir kez daha sağolun ve hep var olun” dedi.

Türk Eğitim-Sen’in mücadelesinde alın teri, çile, azim ve ümit olduğunu belirten Aydın, “Sosyal medya hesaplarında utanmadan, yüzleri hiç kızarmadan, bizim eridiğimizden bahsedenler, son dört yılın sayılarına baksınlar. Belki o zaman kendilerinin değil, korkularının büyüdüğünün farkına varacaklardır. Camiamızın desteği, Allah’ın da izni ve yardımıyla inananlar ordusu gümbür gümbür gelmektedir. Liyakatsizliği seçenler için kaybetme korkusu ve kaygısıyla yaşamak bu saatten sonra artık bir seçim değil kaderdir.

Her durumu çıkarları için kullananlara fırsat vermeme gayretimizi hep sürdüreceğiz. Hak haklının oluncaya kadar mücadelemiz devam edeceğiz. "Bizim İlkemiz, Önce Ülkemiz " diyerek inandığı değerler adına mücadelesine devam eden, bu mücadelemizde bizlere güç veren Büyük Türk Eğitim-Sen ailesine mensup eğitim çalışanı arkadaşlarımıza selam olsun” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)