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Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddia edilen Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddia edilen Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:36
Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma

Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 24 Temmuz tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına 19-26/390-M sayı ile karar verdi.

(İHA)

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