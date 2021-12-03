Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney’e kutlama ziyareti
Güncel 03.12.2021, 18:48
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Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler, Genel Sekreter Ecz. Arif Sami Bozdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Bilge Demir Uysal ve Ecz. Seçil Ertürk, Oda’nın Büyük Kongre Delegesi Ecz. Süleyman Koca ile birlikte Türk Eczacıları Birliği'nin 11-13 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan seçiminde göreve gelen Merkez Heyeti Başkanı Ecz. Arman Üney ve beraberindeki heyete, Denetleme Kurulu üyesi meslektaşlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak çalışmalarında başarılar dilediler. (Haber Merkezi)
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