Türk Diyanet Vakıf-Sen’de Tuygun Hoşnut güven tazeledi    

Hitit Uygulama Oteli’nde gerçekleşen genel kurul toplantısına MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların başkanları, yöneticileri ile sendika üyeleri katıldı.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Tuygun Hoşnut yeniden Türk Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanlığına seçildi. Hoşnut’un yönetimi Vedat Yılmazer, Mustafa Gökmen, Alaattin Demirci, Hayrettin Bektaş, Hasan Çakmak ve Halil İbrahim Akman’dan oluştu.

Kongrede Denetim Kurulu’na Bayram Demirtal, Dursun Uygur, Hüseyin Ayvalı, Ali Düğenci ve Mehmet Bozkurt; Disiplin Kurulu’na Halit Aydoğmuş, Ercan Daylan, Hasan Fındık, Hakkı Özkaya ve Ahmet Arklan; Üst Kurul delegeliğine ise Tuygun Hoşnut, Vedat Yılmazer, Yaşar Demirer ve Hasan Çakmak seçildi.



(Volkan SINAYUÇ)

