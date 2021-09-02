“Türk devlet geleneğini bilmeyen yeni bir kadro var”

TBMM’de temsil edilen bir siyasi partinin temsilcisi olarak devlet gelenekleri ve uygulamalarının esas alınması gerektiğini kaydeden Özsaçmacı, “Türk töresi, Türk Devlet geleneklerini bilmeyen yeni bir kadronun var olduğunu gördüğümüzden düzelmesi ve öğrenmeleri için çok uzun süreleri olmasına rağmen öğrenmemek değil de bu şekilde işlerine geldiğini yaşayarak öğrenmiş olmaktan dolayı beşbin yılın üzerinde devlet geleneğine sahip devletim adına çok üzgün olduğumu belirtmek isterim” dedi.

Özsaçmacı’nın açıklaması şu şekilde:

Devlet-i ebed-müddet imanımdır. Kendi bireysel kazanım ve tanımalarımda oldukça net ifade etmeme rağmen tekraren belirtmek istiyorum; Ben politik değil siyasi bir şahsiyetim iddiam idealimin imanıdır. Şöyle ki Türklüğe ve Türk devletine iman etmiş bir kişi olarak devletim ile polemik konusu yapılmaya asla müsaade etmem. Binlerce yıllık devlet geleneklerinin şahsım nazarında rahleyi tedrisatından geçmiş biri olarak Devlet-i Ebed-Müddet imanımdan ömrümün sonuna kadar yeminime sadık kalacağımı bir kez daha tekrarlamakta fayda görmekteyim.

“Geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamaları aşamasında devlet erkânı yerleşim düzenine göre TBMM’de temsil edilen bir siyasi partinin temsilcisi olarak devlet gelenekleri ve uygulamalarının esas alınarak uygulanması icap eden yere doğru gittiğimde oturma düzeninde olmadığımı görerek özel kalem yetkilisine sordum kendisi kem küm ederken protokolde görevli bir hanımefendi gelerek sizin yeriniz protokolün iki arka sırasında ayrıldı ifadesini kullanarak orayı işaret etmiştir. Aynı zamanda bir başka parti CHP’nin de aynı şekilde olduğunu gördüm. Ben de kendisine protokol kuralları icabı bilmiyorsa öğrenmesi açısından mecliste gurubu bulunan siyasi partiye nasıl bir sıralamada hareket edilmesi gerektiğini tane tane anlattım. Israrcı ve yerimizin orası olduğunu belirtmekte devam etmesi üzerine tertip komitesine çokça selam söylemelerini tembih ederek alandan ayrıldım. Ben ayrıldıktan sonra ön sıraya yeni oturum düzeninin yapıldığını orada bulunan basın mensupları da görmüş ve şahit olmuştur.

Daha öncede benzer durumlarla karşılaşılmış olması; Türk töresi, Türk Devlet geleneklerini bilmeyen yeni bir kadronun var olduğunu gördüğümüzden düzelmesi ve öğrenmeleri için çok uzun süreleri olmasına rağmen öğrenmemek değil de bu şekilde işlerine geldiğini yaşayarak öğrenmiş olmaktan dolayı beşbin yılın üzerinde devlet geleneğine sahip devletim adına çok üzgün olduğumu belirtmek isterim.” (Haber Merkezi)

