“Türk çiftçisi sahipsiz”

Ülkemizin bir zamanlar gıda bakımından kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olduğunu hatırlatan Bedii Onan, köy nüfusunun azaldığını, çiftçinin üretimden uzaklaştığını ve ülkenin gıda ihtiyacının ithalatla karşılandığını vurgulayarak, Tarım Bakanlığı’nın misyon ve vizyonuna göre hizmet vermediğini de savunarak şöyle dedi:

“Türk çiftçisinin üretimden çekilmesinin sebepleri aşikârdır. Çiftçinin tekrar toprağa dönüp, üretim yapabilmesi için dünya ülkelerinde uygulanan teşvikler azami seviyede ülkemizde de uygulanmalıdır. çiftçilerin ekim döneminden önce, tarımsal destekler ve tahmini taban fiyatının açıklanması beklentisi üretime yön verecektir. Ayrıca, akaryakıt ve gübre destekleri artan maliyetler karşısında önemini yitirmiş ve çiftçiye üretim sürecinde her hangi bir katkı ve destek sağlamaktan uzaklaşmıştır.”

“Hasat döneminde TMO tarafından 2.4 liradan alınan buğdaya karşılık, Rusya ve Ukrayna’dan aynı TMO 7 liraya buğday ithal edip, piyasaya yarı fiyatına satarak, hem kamunun zararına sebep olmuş, hem de Türk çiftçisinin ciddi anlamda maddi kaybına ve üretimden uzaklaşmasına neden olmuştur. Bahsi geçen 3.5 liralık zarar sineye çekilmek yerine çiftçimize destek olarak verilirse,buğday üretimi ciddi bir şekilde artacaktır.”

(Haber Merkezi)

