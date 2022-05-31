Türk Büro-Sen’den Boğazkale gezisi
Türk Büro-Sen Çorum Şubesi ve Türk Büro-Sen Amasya İl Temsilciliği tarafından üye ve ailelerine Boğazkale (Hattuşaş) kültür gezisi düzenlendi. Gezi programı kapsamında müze, Yazılıkaya ve ören yerleri rehber eşliğinde tanıtıldı.
Güncel 31.05.2022, 19:21
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Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Emir Dağaşan, “Gezi programımıza katılan Genel Başkan Yardımcımız Sami Çam'a, Amasya İl Temsilcimiz Ömer Sonkaya'ya, programımıza destek veren Genel Merkez Yöneticilerimize, üstün gayret ve çabalarıyla bizleri yalnız bırakmayan İl Teşkilat Başkanımıza, gösterdikleri misafirperverlik yakın ilgiden dolayı İlçe Kaymakamımız Nazmi Yücel ve Belediye Başkanımız Mesut OcaklıI 'ya, gezi süresince bizlere refakat eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Teşkilatına, bizlerin her koşulda yanında olan üyelerimize yönetim kurulumuz adına teşekkür ederiz” dedi.
(Haber Merkezi)
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