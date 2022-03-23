Türk Büro Sen’de yeni Şube Başkanı Dağaşan

Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanlığı görevini 11 yıldır başarı ile yürüten, bir dönem MHP’den Çorum Milletvekili adayı olan Sami Çam’ın geçtiğimiz haftalarda Ankara’da düzenlenen Türk Büro-Sen Genel Merkez 7. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinden sonra boşalan Şube Başkanlığı görevine Emir Dağaşan getirildi.

Türk Büro-Sen Çorum Şubesi’nde düzenlenen devir teslim töreninde Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam bayrağı Emir Dağaşan’a devretti. Törende konuşan Çam, 21 Mart 2011 tarihinde yaptıkları kongre ile göreve geldiğini hatırlatarak aradan geçen 11 yıllık süreçte sendikalarını Çorum’da 520 üyeyle yetkili sendika haline getirdiklerini, sendikal açıdan ve toplumsal hafıza açısında ilimizde bir iz bıraktıklarını düşündüğünü, kamu çalışanlarının haklarının savunulması konusunda da Türk Büro Sen’i bir marka haline getirdiklerini vurguladı.

Kendisini bu göreve layık gören Genel Merkez yöneticileri başta olmak üzere tam sendikacı arkadaşlarına teşekkür eden Emir Dağaşan ise Sami Çam’dan devraldıkları emanete sahip çıkarak, bayrağı düşürmeden, kirletmeden, lekelemeden onurlu mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

Buna göre Türk Büro Sen Çorum Şubesi’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: “Ahmet Boyraz, Gizem Yıldızhan, Nihat Ölmez, Emre Başoğlu, Burcu Öksüz, Erol Arıcı”

(Volkan SINAYUÇ)

